ΕΛΤΑ: Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβάνει μεταβατικός CEO μετά την παραίτηση Σκλήκα

Τον ρόλο του μεταβατικού Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αναλαμβάνει ο Μάριος Τέμπος, έπειτα από την παραίτηση του μέχρι πρότινος CEO, Γρηγόρη Σκλήκα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε σήμερα και όρισε τον κ. Τέμπο, έως τώρα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, ως μεταβατικό CEO. Η θητεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες, διάστημα που συμπίπτει με την παράταση για το κλείσιμο των καταστημάτων του οργανισμού.

Ο Μάριος Τέμπος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας διατελέσει σε καίριες θέσεις στους τομείς του επιχειρησιακού μετασχηματισμού, των προμηθειών και των πωλήσεων. Προέρχεται από τον Όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση του Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Με εξειδίκευση στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, τον λειτουργικό σχεδιασμό και τη διαχείριση σύνθετων προγραμμάτων και έργων, ο κ. Τέμπος έχει συμβάλει σε σημαντικές διαδικασίες αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης.

Είναι κάτοχος Executive MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχιούχος Hotel & Restaurant Management του Middlesex University στο Ηνωμένο Βασίλειο.