Ελένη Ζαρούλια: Οδηγείται στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα – Δείτε εικόνες

Το κατώφλι της φυλακής θα περάσει σήμερα (13/3) η Ελένη Ζαρούλια μετά την τελεσίδικη καταδίκη της για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.

Λίγο μετά τις 9:30, η πρώην βουλευτής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες. ​Αυτή την ώρα, οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Ελένη Ζαρούλια αναμένεται να οδηγηθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα.