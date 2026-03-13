Ελένη Ζαρούλια: Οδηγείται στις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα – Δείτε εικόνες
Οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών
Το κατώφλι της φυλακής θα περάσει σήμερα (13/3) η Ελένη Ζαρούλια μετά την τελεσίδικη καταδίκη της για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.
Λίγο μετά τις 9:30, η πρώην βουλευτής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες. Αυτή την ώρα, οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκδοση του φυλακιστηρίου.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η Ελένη Ζαρούλια αναμένεται να οδηγηθεί στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα στη Θήβα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις