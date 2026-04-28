Βίντεο ντοκουμέντο με τον 89χρονο να κρατά την καραμπίνα – Τραυμάτισε 5 άτομα σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Εφετείο

Ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (28/4) μετά την πρωτοφανή επίθεση με καραμπίνα από 89χρονο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 89χρονος δράστης μπήκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και πυροβόλησε με καραμπίνα τραυματίζοντας έναν υπάλληλο της υπηρεσίας. Στην συνέχεια, κατευθύνθηκε προς το Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, στους Αμπελόκηπους, ανοίγοντας και πάλι πυρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από μαρτυρίες, ο δράστης φορούσε τραγιάσκα και καμπαρτίνα, ενώ μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο δύο υπάλληλοι τον καταδίωξαν αλλά εκείνος προσποιήθηκε ότι έχει και άλλο όπλο με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθούν και να υπαναχωρήσουν.

To DEBATER εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο με τον ηλικιωμένο να διασχίζει το δρόμο φανερά κρατώντας στο χέρι του πιθανότατα την καραμπίνα αφού έχει μπει και έχει σκορπίσει τον τρόμο στο κατάστημα του ΕΦΚΑ.

Στο βίντεο, ο δράστης φαίνεται ήρεμος περπατώντας στον δρόμο ανενόχλητος συνεχίζοντας αργότερα την ένοπλη “επέλαση” στο Εφετείο Αθηνών.

Συνολικά από τις δύο επιθέσεις τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Το προφίλ του 89χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Μάλιστα το 2018 είχαν γίνει παράπονα στις Αρχές από την εισαγγελία για απειλές που δεχόντουσαν από τον 89χρονο. Τότε του είχαν γίνει συστάσεις, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τα φαινόμενα, ο ηλικιωμένος άντρας πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, ενώ φιλοξενούταν από την ανίψια του στα Πατήσια.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER, ο ηλικιωμένος δεν ήταν ρακοσυλλέκτης, ενώ ζούσε στο εξωτερικό για αρκετό καιρό πριν επιστρέψει στην Ελλάδα όπου μάλλον ζούσε με την ανιψιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ζούσε στο εξωτερικό καιρό. Έπαιρνε σύνταξη από εκεί ξέρω. Δεν ξέρω τι έπαθε και έκανε αυτό πράγμα. Έχει δικό του σπίτι, πάντα πλήρωνε τα κοινόχρηστα. Λέγαμε ένα γεια στην είσοδο, δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι.

Ερχόταν και η ανιψιά του εδώ. Όχι πάντα. Δεν μαζεύει σκουπίδια, ήταν περιποιημένος αρκετά» αναφέρει μάρτυρας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 89χρονος εξακολουθεί να διαφεύγει, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον εντοπίσουν.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες από ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά στο περιστατικό και είδαν τον 89χρονο να εισβάλλει σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο διοικητής του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, Αλέξανδρος Βαρβέρης., ο ένοπλος, «ο οποίος ήταν ένα άτομο με προβλήματα», ξέφυγε από την προσοχή του προσωπικού ασφαλείας καθώς «είχε την καραμπίνα μέσα από την καπαρντίνα» κι ανέβηκε στον τέταρτο όροφο όπου έβγαλε την καραμπίνα και «ζήτησε από έναν υπάλληλο να σκύψει. Ακολούθως πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, εκεί που βρισκόταν άλλος υπάλληλος και δέχθηκε το βλήμα στο πόδι».

Ο διοικητής ανέφερε πως ο τραυματίας «ήταν καλά στην υγεία του, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα».

Μια γυναίκα που πήγε στον ΕΦΚΑ για να εξυπηρετηθεί ανέφερε: «είχα ραντεβού 11:15 και ήρθα 10:45. Είδα τον τραυματία που τον έπαιρνε το ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας ήταν σκεπασμένος, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, απλώς μου είπαν οι αστυνομικοί ότι δεν μπορώ να μπω μέσα γιατί είχε συμβάν με πυροβολισμούς».

Το χρονικό

Η πρωτοφανής υπόθεση άρχισε γύρω στις 10:30 το πρωί, όταν ο δράστης εισέβαλε με την κυνηγετική καραμπίνα στο κτίριο, όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου και διέφυγε.

Ο συμβασιούχος υπάλληλος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, για να σταματήσουν την αιμορραγία. Επί τόπου έσπευσαν άμεσα και ένα ασθενοφόρο και μία μηχανή του ΕΚΑΒ, που διακόμισαν τον τραυματία στον Ερυθρό Σταυρό.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 11:20 κι ενώ στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ο ηλικιωμένος επιβιβάστηκε σε… ταξί και μετέβη στην Λουκάρεως, όπου άνοιξε πυρ με την καραμπίνα στο ισόγειο του Εφετείου, τραυματίζοντας στα πόδια τέσσερις δικαστικές υπαλλήλους.

Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ο δράστης άφησε ορισμένες επιστολές στο σημείο.