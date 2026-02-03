Έκρηξη στην «Βιολάντα»: «Ήταν επικείμενο έγκλημα και όχι εργατικό δυστύχημα», λέει ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα

Ο Άγγελος Μπουκουβάλας, γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ζήτησε δικαιοσύνη για το τραγικό περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» υπογράμμισε ότι υπήρχαν πολλές προειδοποιήσεις για ζητήματα ασφαλείας και ότι ήταν γνωστό ότι υπήρχε παράνομο υπόγειο. Παράλληλα, τόνισε ότι «να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά» η Δικαιοσύνη, εκφράζοντας τον φόβο του ότι «αν δεν ασχοληθούν οι συγγενείς με την υπόθεση, τότε δεν θα συμβεί τίποτα στους υπαίτιους».

Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές την ενημέρωση, ανέφερε ότι «Πρώτα ανακοίνωσαν τους νεκρούς στα ΜΜΕ και όποιοι βρίσκονταν στο σημείο τους έλεγαν ψέματα. “Κοιτάμε, κάνουμε, ράνουμε”, δηλαδή μετέφεραν τις σορούς και δεν έλεγαν ότι βρήκαν. Τα ανακοινώνουν πρώτα στην τηλεόραση για επικοινωνιακούς λόγους και μετά. Έχουν εκεί τους συγγενείς και βασανίζονται».

Ο Άγγελος Μπουκουβάλας χαρακτήρισε το συμβάν «επικίνδυνο έγκλημα» και όχι απλό εργατικό ατύχημα, υπογραμμίζοντας ότι υπήρχαν «πολλαπλές προειδοποιήσεις, ώστε να αποφευχθεί από όλους τους φορείς».

Όπως είπε, οι ίδιοι οι φορείς έδειξαν αμέλεια, καθώς «δεν τιμώρησαν τις παραβάσεις». Αναφερόμενος στις δεξαμενές, σημείωσε ότι «Για έξι χρόνια ήταν αφημένες οι δεξαμενές εκεί πέρα, ήταν αντικειμενικά επικίνδυνες. Δεν γίνεται το 2026 σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, γυναίκες εργαζόμενες να δουλεύουν κάτω από μια βόμβα που θα έσκαγε κάποια στιγμή».

«Ο ιδιοκτήτης δεν προνόησε για την ασφάλεια των εργαζομένων»

Για το παράνομο υπόγειο, είπε ότι οι αρχές γνώριζαν την ύπαρξή του, καθώς η επιχείρηση είχε αποζημιωθεί για ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ. «Ο ιδιοκτήτης είναι διεφθαρμένος, δεν προνόησε για την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και η ίδια η Περιφέρεια, οι οργανισμοί οι αρμόδιοι επίσης δεν προνόησαν για την ασφάλεια των εργαζομένων και καταλήξαμε, εκεί που καταλήξαμε», ανέφερε.

Επιπλέον, τόνισε ότι «Υπάρχει μια πληροφορία, ότι ο χώρος είχε αποζημιωθεί, λόγω φθοράς από τον Ντάνιελ. Είναι γνωστό ότι υπήρχε υπόγειο και ήταν αδήλωτο. Δεν υπήρχε στα σχέδια και η συγκεκριμένη πυρασφάλεια. Δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για αυτό».

Κλείνοντας, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη κρατικής διάθεσης να «πέσει φως» στην υπόθεση, λέγοντας ότι «Δεν υπάρχει κάποια προθυμία από το ίδιο το κράτος να “πέσει” φως σε αυτή την υπόθεση. Καταλαβαίνω ότι ό,τι συμβεί θα γίνει κατά κύριο λόγο από εμάς… Ελπίζω η Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της αυτή τη φορά».

Δεκτό το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για ορισμό νέου πραγματογνώμονα

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα στις έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, Γιώργου Λιατίφη, στο πρωινό της Ραδιοφωνικής Λέσχης 97,6, ο νέος πραγματογνώμονας αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του την Πέμπτη.

Ο πραγματογνώμονας θα μεταβεί από την Αθήνα και διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο, όπως τόνισε ο κ. Λιατίφης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των ενεργειών του Εργατικού Κέντρου, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την πλήρη αποσαφήνιση των δεδομένων της υπόθεσης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας

Σήμερα, εργαζόμενοι στον κλάδο του γάλακτος, των ποτών και των τροφίμων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του υπουργείου Εργασίας, στην οδό Σταδίου, με αφορμή το δυστύχημα στη «Βιολάντα».