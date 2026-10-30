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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ραφήνα: 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε υπαίθριο χώρο

Έρευνα των αρχών για τα ακριβή αίτια του θανάτου του

Τραγωδία στην Ραφήνα: 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε υπαίθριο χώρο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:31

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου στη Ραφήνα, καθώς εντοπίστηκε ένας 30χρονος άνδρας σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης pet shop στη Λεωφόρο Φλέμινγκ.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό και να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, ωστόσο δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια του θανάτου.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού, αφού τα ακριβή αίτια θανάτου του 30χρονου παραμένουν άγνωστα.

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