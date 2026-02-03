Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Δεκτό το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για ορισμό νέου πραγματογνώμονα

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα στις έρευνες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα του Εργατικού Κέντρου, Γιώργου Λιατίφη, στο πρωινό της Ραδιοφωνικής Λέσχης 97,6, ο νέος πραγματογνώμονας αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του την Πέμπτη.

Ο πραγματογνώμονας θα μεταβεί από την Αθήνα και διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο, όπως τόνισε ο κ. Λιατίφης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των ενεργειών του Εργατικού Κέντρου, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την πλήρη αποσαφήνιση των δεδομένων της υπόθεσης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας

Σήμερα, εργαζόμενοι στον κλάδο του γάλακτος, των ποτών και των τροφίμων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του υπουργείου Εργασίας, στην οδό Σταδίου, με αφορμή το δυστύχημα στη «Βιολάντα».

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλήνιας απεργίας που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών για σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.