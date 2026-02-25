Έκρηξη στη «Βιολάντα»: «Αν είχε διαννοηθεί ότι υπάρχει διαρροή, δεν θα πήγαινε στο εργοστάσιο με τα παιδιά του», λέει ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη

Προφυλακιστέος έχει κριθεί μετά την απολογία του, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιέγραψε τον πελάτη του ως βαθιά συντετριμμένο. Όπως ανέφερε, κατά την επίσκεψή του στο σωφρονιστικό κατάστημα, ο κατηγορούμενος εξέφραζε διαρκώς την αγωνία του για το πώς θα μπορέσουν οι οικογένειες των θυμάτων να ανταποκριθούν οικονομικά μετά την τραγωδία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις καταγγελίες εργαζομένων ότι είχαν επισημάνει οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Λίγοι ήταν αυτοί που έλεγαν ότι μύριζε. Εάν πέρναγε από το μυαλό του ότι υπάρχει διαρροή, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν στο εργοστάσιο μαζί με τα παιδιά του;

Αν η έκρηξη γινόταν το πρωί δεν θα ζούσε αυτός και τα παιδιά του. Τι σημαίνει ότι αδιαφόρησε και αποδέχτηκε το ενδεχόμενο έκρηξης; Ένας άνθρωπος που κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, λέτε να τσιγκουνεύτηκε τις 30.00 ευρώ και να τις έβαλε πάνω από τη ζωή τη δικιά του και των εργαζομένων;

Το αν υπάρχουν παρατυπίες είναι υπό έρευνα. Όταν κάποιος έχει επιχείρηση, δεν έχει τις γνώσεις, αλλά έχει ανθρώπους που όλα αυτά τα ερευνούν. Δεν ευθύνεται λοιπόν ο άνθρωπος αλλά αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Ευθύνονται και αυτοί που τους έλεγαν ότι είναι σωστές οι εγκαταστάσεις. Για όποιες παραλείψεις υπάρχουν θα κληθούν όσοι τα έφτιαξαν».

Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι ακόμη και όσοι είχαν αναφέρει την ύπαρξη οσμής δεν είχαν συνδέσει το γεγονός με πιθανή διαρροή αερίου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Όσοι το έλεγξαν έλεγαν στον ιδιοκτήτη πως δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Λέγανε ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις τουαλέτες. Σε κανέναν δεν πήγε το μυαλό ότι ήταν διαρροή αερίου.

Αν έστω και ένας του έλεγε ότι ήταν αέριο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γινόταν ό,τι ήταν δυνατόν για να λυθεί το πρόβλημα. Αν κανένας από τους τεχνικούς του συμβούλους δεν του έλεγε, τι να προβλέψει;».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τυχόν ευθύνες και παραλείψεις που οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.