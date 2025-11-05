Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Έκρηξη σόμπας προκάλεσε αναστάτωση σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό

Το προσωπικό αντέδρασε άμεσα

DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό, όταν σημειώθηκε μικρή έκρηξη σε σόμπα.

Το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, κατασβήνοντας τη φωτιά με πυροσβεστήρες πριν πάρει διαστάσεις.

Οι πελάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ το εστιατόριο έκλεισε προσωρινά, καθώς τα τραπέζια είχαν καλυφθεί από το υλικό των πυροσβεστήρων.

Δεν κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

