Έκρηξη σόμπας προκάλεσε αναστάτωση σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό, όταν σημειώθηκε μικρή έκρηξη σε σόμπα.

Το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, κατασβήνοντας τη φωτιά με πυροσβεστήρες πριν πάρει διαστάσεις.

Οι πελάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ το εστιατόριο έκλεισε προσωρινά, καθώς τα τραπέζια είχαν καλυφθεί από το υλικό των πυροσβεστήρων.

Δεν κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

