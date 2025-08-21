Εγνατία Οδός: Επίθεση ανηλίκων με πέτρες σε λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες – 3 τραυματίες (βίντεο)

Επίθεση με πέτρες δέχτηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 20/8 στην Εγνατία Οδό λεωφορείο που μετέφερε 38 Σέρβους τουρίστες.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε πριν την έξοδο για την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τέσσερα άτομα, πιθανότατα ανήλικα.

Από την επίθεση έσπασε η τζαμαρία του λεωφορείου και τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας εξ αυτών, ο 64χρονος δεύτερος οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ από όπου αποχώρησε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ άλλοι δύο Σέρβοι τουρίστες τραυματίστηκαν, επίσης, ελαφρά αλλά δεν θέλησαν να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Ύστερα από έρευνες η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές, ωστόσο, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος των ατόμων και αποχώρησαν.