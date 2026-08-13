Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Κώστα Πάσσαρη, παραμένει σε φυλακή της Ρουμανίας

Στη φυλακή παραμένει ο Κώστας Πάσσαρης, καθώς το δικαστήριο του Ντολζ στη Ρουμανία απέρριψε και το νέο αίτημά του για υφ’ όρον αποφυλάκιση.

Η απόφαση εκδόθηκε την Πέμπτη, λίγες εβδομάδες μετά την απόρριψη αντίστοιχου αιτήματος από δικαστήριο της Κραϊόβα, τον περασμένο Ιούνιο.

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Ο Πάσσαρης έχει συμπληρώσει περισσότερα από 24 χρόνια κράτησης, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει το όριο των 20 ετών που απαιτείται για να μπορεί να ζητήσει υπό όρους αποφυλάκιση. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η αποφυλάκιση γίνεται αυτόματα.

Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Μεταξύ αυτών εξετάζονται η συμπεριφορά του κρατούμενου στη φυλακή, τα στοιχεία σωφρονισμού, αλλά και το ποινικό του παρελθόν.

Ο Κώστας Πάσσαρης είχε καταδικαστεί στη Ρουμανία το 2003 για τη δολοφονία δύο υπαλλήλων ανταλλακτηρίου συναλλάγματος στο Βουκουρέστι.