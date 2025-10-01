Εφιάλτης για οικογένεια στην Άνοιξη: Μπήκαν στο σπίτι τους και τους χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια οικογένεια στην Άνοιξη Αττικής το βράδυ της Τρίτης 30/9, όταν δύο άγνωστοι μπήκαν στο διαμέρισμά τους και τους επιτέθηκαν με ρόπαλα και μαχαίρια.

Θύματα της άγριας επίθεσης έπεσαν ο 86χρονος πατέρας που τραυματίστηκε και η 74χρονη σύζυγός του που υπέστη κάταγμα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο 44χρονος γιος τους, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στο πρόσωπο και ξυλοκοπήθηκε με ρόπαλο στα πόδια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ώρα της άγριας επίθεσης παρούσα ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του, που σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.

Η Αστυνομία, ύστερα από αναζητήσεις, κατάφερε να συλλάβει 31χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο βασικός οργανωτής της επίθεσης και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του, ενώ εξετάζονται τα κίνητρα της βίαιης επίθεσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια χρωστούσε ενοίκια, κάτι που διερευνάται.