ΕΕΑ: Πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Αίγινας με 90 παλέτες εμφιαλωμένο νερό

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων που υλοποιεί, αναλαμβάνει από αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου, να στείλει μεγάλη ποσότητα εμφιαλωμένων νερών στην Αίγινα, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης πόσιμου νερού που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού.

Όπως σημειώνεται, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, θα μεταβεί στην Αίγινα, ώστε να παραστεί προσωπικά στην παράδοση της βοήθειας στον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς του νησιού.

«Έτσι το ΕΕΑ επιβεβαιώνει ότι ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, αλλά επεκτείνεται σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και ανταποκρίνονται σε άμεσες ανάγκες πολιτών και επαγγελματιών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και δυσκολιών» καταλήγει η ανακοίνωση.