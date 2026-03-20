Εαρινή ισημερία 2026: Η ημέρα που η νύχτα ισορροπεί – Το φαινόμενο εξηγείται απλά

Μία ημέρα νωρίτερα έρχεται φέτος η εαρινή ισημερία 2026, που σηματοδοτεί τόσο την επίσημη έναρξη της Άνοιξης, αλλά και ένα νέο ξεκίνημα για τον πλανήτη και για εμάς τους ίδιους.

Έτσι, σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 17:00 το απόγευμα είναι η στιγμή κατά την οποία το κέντρο του Ήλιου περνάει πάνω από τον ισημερινό της Γης.

Η εαρινή ισημερία συμβαίνει όταν ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ισημερινό της Γης, με αποτέλεσμα το φως και το σκοτάδι να έχουν σχεδόν ίση διάρκεια το 24ωρο, με περίπου 12 ώρες ημέρες και 12 ώρες νύχτας.

Από εκείνη τη στιγμή, στο βόρειο ημισφαίριο όπου βρίσκεται και η Ελλάδα αρχίζουν σταδιακά να μεγαλώνουν, φέρνοντας περισσότερο φως και πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Το φαινόμενο σχετίζεται με την κλίση της Γης, με τον πλανήτη μας να είναι ελαφρώς γερμένος, καθώς περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο.

Αυτή η κλίση, κατά τη διάρκεια της εαρινής ισημερίας, δεν “ευνοεί” περισσότερο κανένα από τα δύο ημισφαίρια, τα οποία δέχονται σχεδόν την ίδια ποσότητα φωτός από τον Ήλιο.

Βέβαια, η εαρινή ισημερία δεν αποτελεί μόνο ένα ιδιαίτερο αστρονομικό φαινόμενο, αλλά αλλάζει και την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Έτσι, από σήμερα και εφεξής η μέρα θα έχει περισσότερες ώρες φωτός, η θερμοκρασία σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει, η διάθεσή μας θα βελτιωθεί, όπως και η ενέργειά μας.

Παράλληλα, η φύση θα αναγεννηθεί, τα φυτά θα ανθίσουν και τα δέντρα θα καρποφορήσουν, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί αρχαίοι πολιτισμοί είχαν συνδέσει αυτή την περίοδο με την αναγέννηση, τη γονιμότητα και την αρχή ενός νέου κύκλου ζωής.