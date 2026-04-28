ΕΑΕΕ – HALA: Ενίσχυση συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης ασφαλιστικών ζημιών

Συνάντηση με τον Ελληνικό Σύλλογο Πραγματογνωμόνων (HALA) πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τoν εκσυγχρονισμό της διαχείρισης ασφαλιστικών απαιτήσεων στους κλάδους ζημιών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο κρίσιμος ρόλος του πραγματογνώμονα γενικών ασφαλίσεων, ως βασικού πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων, κατά την κρίσιμη στιγμή της επέλευσης του κινδύνου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των επαγγελματιών του κλάδου, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις, διασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους ασφαλισμένους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το επάγγελμα, όπως η αυξημένη πολυπλοκότητα των ζημιών και η ανάγκη για ταχύτητα και ακρίβεια στην εκτίμησή τους.

Η ΕΑΕΕ επιδιώκει σταθερά την ανάπτυξη συνεργασιών και τη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της ασφαλιστικής αγοράς.