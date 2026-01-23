e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για δύο ώρες
Η ανκοίνωση του οργανισμού
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών προληπτικής συντήρησης υποδομής του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ».
Oι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, από τις 22:00 έως τις 24:00, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του ιστοτόπου, δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
