Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό σεισμικό επεισόδιο στην Πάφο με 3,6 και 4,1 Ρίχτερ

Είχαν διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό

Διπλό σεισμικό επεισόδιο στην Πάφο με 3,6 και 4,1 Ρίχτερ
DEBATER NEWSROOM

Σημειώθηκε διπλή σεισμική δόνηση το απόγευμα της Παρασκευής(12/12) στην Πάφο, μεγέθους 3,6 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3.7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ