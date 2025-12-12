Διπλό σεισμικό επεισόδιο στην Πάφο με 3,6 και 4,1 Ρίχτερ
Είχαν διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό
Σημειώθηκε διπλή σεισμική δόνηση το απόγευμα της Παρασκευής(12/12) στην Πάφο, μεγέθους 3,6 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό.
Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3.7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.
M4.0 #earthquake about 20 km NE of #Paphos (#Cyprus) 3 min ago (local time 19:18:46).
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/pCapCkgRwm— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.
#earthquake about 20 km NE of #Paphos (#Cyprus) 1 min ago (local time 19:18:46) MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/bx8CECW3vz— EMSC (@LastQuake) December 12, 2025
