Διπλό σεισμικό επεισόδιο στην Πάφο με 3,6 και 4,1 Ρίχτερ

Σημειώθηκε διπλή σεισμική δόνηση το απόγευμα της Παρασκευής(12/12) στην Πάφο, μεγέθους 3,6 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά μεταξύ τους ενάμιση λεπτό.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3.7 Ρίχτερ και εστιακού βάθους 9 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο ήταν 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο, το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου και σε εστιακό βάθος 19 χιλιομέτρων.