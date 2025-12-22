Δήμος Περιστερίου: Μοίρασε ελαιόλαδο από τις ελιές του σε ευάλωτους πολίτες

Στους ωφελούμενους των κοινωνικών δομών του, μοίρασε ο Δήμος Περιστερίου το ελαιόλαδο που συγκεντρώθηκε στη δράση συγκομιδής ελιών από τα ελαιόδενδρα της πόλης.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, πρόκειται για παραγωγή εξαιρετικού ελαιόλαδου και συνολικά παρήχθησαν και διανεμήθηκαν δωρεάν 530 λίτρα στους δικαιούχους των δομών «Καθήκον κατ’ Οίκον» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο», προσφέροντας στήριξη σε οικογένειες και δημότες που έχουν ανάγκη.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής για αξιοποίηση του αστικού πρασίνου με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της εθελοντικής συμμετοχής και της συλλογικής προσπάθειας των εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίησή της.

«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, που αποδεικνύει έμπρακτα πως ο καρπός της πόλης μας μπορεί να μετατραπεί σε μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς προς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη», ανέφερε ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης. Πηγή Φωτογραφίας: Fb: Ανδρέας Παχατουρίδης

Συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ιωάννη Καλαντώνη μετέβησαν στις συγκεκριμένες κοινωνικές δομές και μοίρασαν το ελαιόλαδο στους δικαιούχους, σφραγισμένο σε ατομικές συσκευασίες του ενός και των δύο λίτρων, ώστε να είναι ασφαλής η διάθεσή του.