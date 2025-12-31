Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του παγετού – Ανοιχτοί θερμαινόμενοι χώροι για τους ευάλωτους πολίτες

Έκτακτα μέτρα τέθηκαν ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ώρες τέθηκαν σε εφαρμογή από χθες, Τρίτη στον Δήμο Αθηναίων, με στόχο την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Συγκεκριμένα, η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) θα λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος, προσφέροντας διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα οι ομάδες Street Work θα περιπολούν στους δρόμους της πόλης όλο το 24ωρο, διανέμοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, ρούχα και κουβέρτες, ενώ θα παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Το Υπνωτήριο του Δήμου Αθηναίων, λειτουργεί συνεχώς για διαμονή, σίτιση και υποστήριξη των αναγκών των αστέγων.

Το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0) θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για αναφορές και βοήθεια. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι στο email [email protected] ή στον αριθμό 1595 του Δήμου Αθηναίων.