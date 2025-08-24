Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Υπέροχος μπαμπάς, στοργικός σύζυγος» – Πολιτικοί και δημοσιογράφοι τον αποχαιρετούν με συγκίνηση

Βαθιά θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κωνσταντάρα σε ηλικία 79 ετών, ο οποίος «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς τα ξημερώματα της Κυριακής (24.08).

Δημοσιογράφοι, πολιτικοί και απλός κόσμος σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν με συγκίνηση. Ο γνωστός δημοσιογράφος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν γιος του αείμνηστου ηθοποιού, Λάμπρου Κωνσταντάρα και είχε δύο παιδιά. Τον επίσης δημοσιογράφο και παρουσιαστή Λάμπρο και την κόρη του Παυλίνα.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου»

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, τον αποχαιρέτησε με μία σπαρακτική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», αναφέρει.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια. Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα αγαπάμε. Παυλίνα Λάμπρος και μαμά», συμπληρώνει.

Η τελευταία ανάρτηση του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Η τελευταία ανάρτηση του γνωστού δημοσιογράφου είχε γίνει στις 2 Αυγούστου. «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στις 04 Ιουνίου ανέβασε μία φωτογραφία με έναν παλιό του συμμαθητή κι ενημέρωσε τους διαδικτυακούς τους φίλους ότι θα κάνει κυστεοσκόπηση.

«Ο φίλος και συμμαθητής μου από το Δημοτικό Ανδρέας Καραμάνος – με σπουδαία ακαδημαική καριέρα- μοιράστηκε το σημερινό Τεταρτιάτικο πρωινό μαζί μου. Θα λείψω μια-δυο μέρες για μιαν απαραίτητη κυστεοσκόπηση».

Το συλλυπητήριο μήνυμα της ΝΔ – «Διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του»

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Α’ Αθηνών, Δημήτρη Κωνσταντάρα» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Επισημαίνει ότι ο Δημήτρης Κωνσταντάρας διακρίθηκε για τη μαχητικότητά του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του και εκφράζει στους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήρια της ΝΔ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πλεύρης: «Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έγραψε σε ανάρτησή του:

«Ο Δημήτρης Κωνστανταρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του». Ο Δημήτρης Κωνστανταρας υπήρξε εξαιρετικός επαγγελματίας, οικογενειάρχης και πολιτικός. Είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στο δήμο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του.— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 24, 2025

Γεωργιάδης: «Καλός φίλος και συνάδελφος»

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειας του, καλός φίλος και καλός συνάδελφος. https://t.co/suWZM2kRnb— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 24, 2025

Α. Λοβέρδος: «Θα τον θυμάμαι με φιλία και εκτίμηση»

Από τι νέος άνθρωπος— Nick Zaros 🇬🇷🇬🇷🇬🇷 (@nikoszaros1975) August 24, 2025

Παύλος Παπαδημητρίου: «Ένας υπέροχος μπαμπάς»

#Κωνστανταρας #ΔημητρηςΚωνσταντάρας Ένας υπέροχος μπαμπάς,ένας συγκροτημένος δημοσογράφος,ένας μορφωμένος και πολιτισμένος άνθρωπος…..Σ ευχαριστώ πολύ…Καλό σου ταξίδι αγαπημένε Δημήτρη…. pic.twitter.com/ZuaMWb4i5k— Παύλος Παπαδημητρίου (@pavlospapadim) August 24, 2025

Λίζα Δουκακάρου: «Υπέροχος άνθρωπος, σπουδαίος δάσκαλος»

#Κωνστανταρας #ΔημητρηςΚωνσταντάρας ΕΡΤ 1 1991/πρώτη δουλειά στη δημοσιογραφία αρχισυντάκτης ειδήσεων Δ.Κωνστανταρας .Υπέροχος άνθρωπος ,σπουδαίος δάσκαλος ,υπομονετικός με τους καινούργιους.. Ευγενής,Μορφωμένος συγκροτημένος Καλό σου ταξίδι Δημήτρη….🙏🏼 pic.twitter.com/tQdoBwIL1F— Liza Doukakarou (@LizaDoukakarou1) August 24, 2025

Μ. Βυθούλκας: «Ήταν ένας στοργικός σύζυγος»

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Του είχα κάνει συνέντευξεις, είχα μπει στο σπίτι του, είχαμε κάνει προσωπικές συζητήσεις και ήταν πάντα βοηθητικός και υποστηρικτικός.



Αλλά το πιο σημαντικό: Ήταν ένας στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς. Καλό ταξίδι.— marinos vithoulkas (@vimarinos) August 24, 2025

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας

Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1946 στην Αθήνα και ήταν γιος των ηθοποιών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιουλίας Γεωργοπούλου. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Wilson High School, στην Πενσυλβάνια. Σπούδασε αγγλική και ελληνική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972.

Έγραφε άρθρα, αναλύσεις και συνεντεύξεις σε διαδικτυακά ιστολογία (blogs) και βιβλία. Ήταν παντρεμένος με τη Βίκυ Βουρλάκη και είχε δύο παιδιά : την Παυλίνα που είναι σκηνοθέτης, μουσική-ραδιοφωνική παραγωγός και επιχειρηματίας και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και μουσικός-ραδιοφωνικός παραγωγός.

Η πολιτική του καριέρα

Ξεκίνησε τη πολιτική του καριέρα το 2002 όταν εξελέγη Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής με την παράταξη του Γιάννη Τζανετάκου, στην πρώτη θέση.

Στις εθνικές εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Στις εθνικές εκλογές του 2007 δεν επανεξελέγη. Το 2009 ως υποψήφιος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην Α’ Αθηνών και κατετάγη στην 2η θέση (πρώτος επιλαχών). Στις δημοτικές εκλογές 2010, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος (πρώτος στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα) με την παράταξη του Νικήτα Κακλαμάνη και στην συνέχεια εξελέγη γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της επιτροπής ποιότητος ζωής.

Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014, επανεξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Άρη Σπηλιωτόπουλου και στην συνέχεια παραιτήθηκε από την παράταξη και ανεξαρτητοποιήθηκε. Εξελέγη μέλος του Δ.Σ. του πολιτιστικού οργανισμού ΟΠΑΝΔΑ. Το 2015 παραιτήθηκε από τον ΟΠΑΝΔΑ και ορίστηκε αντιπρόεδρος της “Εταιρείας Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης”. Επέστρεψε στην Νέα Δημοκρατία ύστερα από κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 στην Α΄ Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη.