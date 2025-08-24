Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία του ανάρτηση στα social media – Χαμογελαστός δίπλα στην σύζυγό του 

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών. Ο γνωστός δημοσιογράφος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας.

Στην τελευταία του ανάρτηση, στις 2 Αυγούστου, εμφανιζόταν χαμογελαστός παρά το σωληνάκι στη μύτη, απολαμβάνοντας μια βόλτα με τη σύζυγό του, Βίκυ, στη Γλυφάδα. Μαζί ήπιαν καφέ και έφαγαν pancakes, με τη βοήθεια της κόρης τους, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά: «Ίδιο πουκάμισο, άλλη βόλτα! Σήμερα διασχίσαμε την άδεια Αθήνα και πήγαμε με τη Βίκυ στη Γλυφάδα για καφέ και pancakes! Για να είμαι ακριβής, μας πήγε η κόρη μας».

Η ανάρτηση αποτυπώνει την ευδιάθετη πλευρά του, λίγες εβδομάδες πριν τον θάνατό του.