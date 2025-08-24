Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του Λάμπρου, για τον πατέρα και τον παππού του

Ο θάνατος του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, μοιράστηκε μια φωτογραφία του πατέρα του μαζί με τον παππού του Λάμπρο, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Τώρα πάλι μαζί: 1913-1985, 1946-2025», αναφερόμενος στις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου τους.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα υγείας.

Δείτε την ανάρτηση: