Δίκη Novartis: Να κηρύξουν ενόχους για ψευδείς ισχυρισμούς «Σαράφη» & «Κελέση» ζήτησε η Εισαγγελέας

Να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης ζήτησε η εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Η εισαγγελική λειτουργός είπε στους δικαστές, που κρίνουν σε δεύτερο βαθμό για όσα είχαν καταθέσει περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων από την φαρμακοβιομηχανία οι “Μάξιμος Σαράφης” και ” Αικατερίνη Κελέση”, ότι πρέπει να τους κρίνουν ενόχους , σχεδόν όπως και πρωτόδικα ,για την ευθύνη που τους αναλογεί στην “δολοφονία χαρακτήρων των πολιτικών προσώπων”.

Όπως ανέφερε “έχουν ευθύνη, πλην όμως όχι την πλήρη ευθύνη” για όσα έγιναν το 2018 σε βάρος δέκα πολιτικών προσώπων. Η Εισαγγελέας ζήτησε να μην κριθεί ένοχη η Μαρία Μαραγγέλη για δύο πράξεις ψευδούς καταμήνυσης, λόγω παραγραφής.

Η πρώτη αφορά κατάθεση της κατηγορουμένης σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου και η δεύτερη σε βάρος του Μάριου Σαλμά, και δόθηκαν το 2017. Μάλιστα αυτή που αφορά τον κ. Σαλμά, παραγράφηκε σήμερα, όπως είπε η εισαγγελική λειτουργός.

Στην αγόρευσή της η εισαγγελέας έκανε λεπτομερή αναφορά στην υπόθεση, αλλά και στα πρόσωπα που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγγελικών λειτουργών που είχαν χειριστεί την έρευνα για τις πρακτικές της Novartis.

“Επλήγη από τη συγκεκριμένη υπόθεση το κύρος και η αξιοπιστία της Δικαιοσύνης” ανέφερε χαρακτηριστικά , βάζοντας στο κάδρο και “τα κοράκια” που εκμεταλλεύτηκαν τις επίμαχες καταθέσεις . “Ο τρόπος που ελήφθησαν αυτές οι καταθέσεις είναι λίγο περίεργος, όλοι όσοι τις υπογράφουν έχουν την ευθύνη. Φαίνεται ότι ασκήθηκε πίεση στους εισαγγελείς για να διεκπεραιώσουν αυτή τη δικογραφία.

Θεωρώ, όμως, ότι μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν όσοι εκμεταλλεύτηκαν τις καταθέσεις των μαρτύρων που σαν κοράκια πέσανε πάνω στην υπόθεση και με πηχυαίους τίτλους γράφανε «τους πιάσαμε»..”Και τον πρώην επικεφαλής της Novartis Ελλάδας Κωνσταντίνο Φρουζή, καθώς τον επικαλούνται οι δύο κατηγορούμενοι”, σχολίασε η Εισαγγελέας, αποκαλώντας τον, “μια σκοτεινή προσωπικότητα”.

Ανέφερε, επίσης, ότι “έχει περιγραφεί ως άφιλος, φιλόδοξος και ειπώθηκε ότι δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος. Είναι αξιοπερίεργο το πώς άνοιγε εύκολα το στόμα του”. Κατά την εισαγγελέα, «ως αντιπρόεδρος της εταιρίας Novartis, και μέσω και της προεδρίας στο Σύλλογο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, συνομιλούσε με πολιτικά πρόσωπα.

Τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούσαν να του αρνηθούν συνάντηση, ήταν ένας άνθρωπος που άλλαζε καπέλα. Προωθούσε τα συμφέροντα της εταιρίας που δούλευε, εκμεταλλευόμενος και τη θέση του στο ΣΦΕΕ. Η χώρα, όπως κατατέθηκε εδώ, ήταν ο παράδεισος του φαρμάκου.

Ο Φρουζής προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και δεδομένης της δύσκολης περιόδου που βίωνε η χώρα , υπήρχε ανάγκη για συνομιλία με ανθρώπους της αγοράς. Πάντως τίποτα δεν διασφαλίζει ότι αυτά που έλεγε ο Φρουζής, ο οποίος έφυγε από την εταιρία λόγω οικονομικών ατασθαλιών, ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα”.

Αναφερόμενη σε όσα είπε νωρίτερα στην απολογία της η Μαρία Μαραγγέλη, ότι ήταν ” το δεξί χέρι” του Φρουζή, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι: “Δεν προκύπτει κανένα αποδεικτικό μέσο που να αφορά σε χρηματισμό πολιτικού προσώπου και αυτό είναι αξιοπερίεργο. Εάν ο κ. Φρουζής είχε τόσο εμπιστοσύνη στην κατηγορούμενη Μαρία Μαραγγέλη για ποιο λόγο δεν υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο για όσα εκείνη κατέθεσε;

Η κατηγορούμενη μίλησε για μεθόδευση και για πληρωμές, αλλά είναι αξιοπερίεργο ότι καταθέτει τα όσα καταθέτει, χωρίς να προσκομίζει ούτε ένα στοιχείο”. Όσον αφορά όσα είπε η κ. Μαραγγέλη περί “βράβευσης της από τις αρχές των ΗΠΑ”, η Εισαγγελέας έδωσε απάντηση:”Είπε η κατηγορούμενη ότι στις ΗΠΑ κρίθηκε αξιόπιστη, εδώ όχι. Να πω ότι είναι διαφορετικές οι διαδικασίες σε ΗΠΑ και Ελλάδα.

Το αμερικανικό δίκαιο προβλέπει ένα διακανονισμό για εταιρείες κολοσσούς και δεν υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία εδώ. Εκεί η εταιρεία καλείται, δίνει στοιχεία και γίνεται ένας συμβιβασμός, ο οποίος στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρεται καν σε δωροδοκίες πολιτικών προσώπων.

Είναι μια διαδικασία αστική δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στο ελληνικό δίκιο. Συμπεραίνω ότι οι καταθέσεις που βραβεύτηκαν στις ΗΠΑ δεν είναι ίδιου τύπου με αυτές που δόθηκαν στην εισαγγελία Διαφθοράς. Πως είναι δυνατόν να μη το γνώριζαν οι κατηγορούμενοι αυτό;”.

Σχολιάζοντας και τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι κατέθεσαν με αναφορά στον Φρουζή, η Εισαγγελέας σημείωσε ότι “πριν τα καταθέσουν οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης από τους ίδιους. Είναι αυτονόητο ότι αυτά που είπαν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διώξεις σε βάρος πολιτικών προσώπων. Δεν μπορεί κάποιος να πηγαίνει ελαφρά τη καρδία να κάνει τέτοια κατάθεση και να λέει ότι «εγώ κατέθεσα αυτά που είδα».

Όχι κατέθεσες αυτά που συνήγαγες!”. Για τον κατηγορούμενο Φιλίστορα Δεστεμπασίδη η Εισαγγελέας τόνισε μεταξύ άλλων πως “Κατέθεσε ότι έκανε υπολογισμούς με το μυαλό του ότι τόσα πήρε ο ένας τόσο πήρε ο άλλος. Αυτό δεν είναι ομολογία ψευδούς κατάθεσης; Κατηγορείς κάποιον χωρίς τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα; Ακούστηκαν και ισχυρισμοί ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεπαρκής, αλλά σε καμία χώρα δε θα μπορούσα να στηριχθεί δίωξη με αυτά τα αποδεικτικά μέσα.

Βλέπουμε μια προχειρότητα και μια βιασύνη που δεν αρμόζει στο επίπεδο των κατηγορουμένων. Δεν μπορεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του Δεστεμπασίδη ότι ήταν διηγηματικού τύπου οι καταθέσεις του”.

Η δίκη θα συνεχιστεί με αγορεύσεις δικηγόρων και θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου.