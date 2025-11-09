«Δεν άντεξε, ήταν βαρύ και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει» – Οι συγκλονιστικές λέξεις του γαμπρού για τη 70χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Γλυφάδα

Υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της το πρωί της Κυριακής (09.11.2025) η 70χρονη γυναίκα που είχε δεχθεί άγρια και απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο στα τέλη Οκτωβρίου στη Γλυφάδα. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν για 18 ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό με πέτρα, ενώ τάιζε γατάκια της γειτονιάς, αλλά τελικά δεν κατάφερε να επιζήσει.

Ο δράστης, αφού προκάλεσε σοβαρά τραύματα με μένος, προσπάθησε να διαφύγει, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη για πρόκληση βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Αποφασίστηκε η προφυλάκισή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο 38χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και είχε αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.

Ο γαμπρός της 70χρονης περιέγραψε τον πόνο της οικογένειας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα»:

«(Έφυγε) σήμερα το πρωί 7 παρά. Δεν άντεξε, όχι δεν άντεξε. Φαινόταν γιατί το χτύπημα ήταν βαρύ. Ήταν βαρύ και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Με βάση από αυτά που μας είπαν αυτόπτες μάρτυρες που ήταν εκεί, με πέτρα την είχε χτυπήσει, στο κεφάλι».

Η ηλικιωμένη νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση από τη στιγμή που βρέθηκε αναίσθητη στο δρόμο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει.

Όσον αφορά την επικοινωνία μαζί της, ο γαμπρός ανέφερε:

«Όχι, μόνο νοήματα, δεν μίλαγε. Λίγο ξύπνησε, λίγο μίλαγε η γυναίκα μου και μετά αυτό…».

Η κόρη της, μοναχοπαίδι, ζει με τη θλίψη της απώλειας της μητέρας της, έχοντας ήδη χάσει και τον πατέρα της. Ο γαμπρός της περιγράφει:

«Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι… Είναι και μοναχοπαίδι. Έχει χάσει και τον μπαμπά της, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι να πρωτοπροσέξει αυτή η γυναίκα, την οικογένεια με τρία παιδιά, τη μαμά της, τη δουλειά της. Που να πρωτοπάει; Πείτε μου εσείς».