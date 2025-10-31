Δελφοί: Δυο Πολωνοί έβαλαν στο «μάτι» τα αρχαία ευρήματα – Διέφυγαν με νοικιασμένο όχημα

Θέλοντας να μιμηθούν τις κινήσεις των ληστών του Λούβρου, δυο Πολωνοί στους Δελφούς έβαλαν στο «μάτι» τα αρχαία ευρήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport δυο άνδρες ηλικίας 42 και 31 ετών μπήκαν παράνομα στο Αρχαιολογικό χώρο προκειμένου να κλέψουν αντικείμενα. Μάλιστα, δεν πλήρωσαν εισιτήριο κατά την είσοδο τους, ενώ απώθησαν την 50χρονη φύλακα που τους ζήτησε να δείξουν τι έχουν στις τσάντες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, αποχώρησαν από το σημείο με ένα λευκό αυτοκίνητο, που ήταν ενοικιασμένο από εταιρεία. Το λευκό αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας, ΔΙΑΣ και Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς, που έσπευσαν να συνδράμουν τους συναδέλφους τους από το ΤΔΕΕ Άμφισσας, στην περιοχή του Λιβαδιού Παρνασσού.

Συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής, της βίας κατά υπαλλήλων, αλλά και της παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ κατασχέθηκε και το επίμαχο σακίδιο.