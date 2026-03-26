Δείτε πώς είναι σήμερα τα κατσικάκια που διασώθηκαν με την μητέρα τους από την Αθηνών – Σουνίου (βίντεο)

Σε ασφαλές περιβάλλον και υπό συνεχή φροντίδα βρίσκονται πλέον τα δύο κατσικάκια που πριν από λίγες ημέρες γεννήθηκαν κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, δίπλα στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου. Μαζί τους βρίσκεται και η μητέρα τους, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να μην μπορεί να παράγει γάλα.

Παρά τη δυσκολία αυτή, τα μικρά αναπτύσσονται κανονικά, καθώς τρέφονται με μπιμπερό από τους ανθρώπους που τα έχουν αναλάβει. Σύμφωνα με τους εθελοντές, και τα τρία ζώα είναι σε καλή κατάσταση υγείας, ενώ δέχονται καθημερινή φροντίδα και παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι η κατσίκα είχε γεννήσει κυριολεκτικά στην άκρη του δρόμου, σε ένα σημείο με αυξημένη κυκλοφορία. Ένας ποδηλάτης ήταν εκείνος που τα εντόπισε και παρέμεινε στο σημείο για περίπου δυόμισι ώρες, προσπαθώντας να εξασφαλίσει βοήθεια.

Το περιστατικό κοινοποιήθηκε σε τοπική ομάδα της περιοχής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου με τηλεφωνήματα σε αρμόδιους φορείς. Ωστόσο, η ανταπόκριση ήταν απογοητευτική: η Πυροσβεστική φέρεται να αρνήθηκε να εμπλακεί, η Αστυνομία δεν εμφανίστηκε, ενώ δεν υπήρξε απάντηση από τον Δήμο Κορωπίου. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΑΝΙΜΑ, η οποία ανέφερε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τελικά, η λύση δόθηκε χάρη στην κινητοποίηση της Φιλοζωικής Δράσης Εθελοντών Αγίας Μαρίνας Κορωπίου. Μετά από συνεχείς προσπάθειες επικοινωνίας, ενεργοποιήθηκαν εθελοντές από το Athens Happy House, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια την κατσίκα και τα νεογέννητα μικρά της.

Σήμερα, η μικρή οικογένεια απολαμβάνει τη φροντίδα που δεν είχε τις πρώτες κρίσιμες ώρες της ζωής των νεογέννητων. Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν δύο ζωηρά κατσικάκια που μεγαλώνουν με αγάπη, υπενθυμίζοντας πόσο σημαντική είναι η ανθρώπινη παρέμβαση όταν αυτή γίνεται με ευαισθησία και επιμονή.