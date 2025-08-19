Χρυσόστομος Σταμούλης: Την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη η κηδεία του

Το τελευταίο αντίο στον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Χρυσόστομο Σταμούλη, θα ειπωθεί μεθαύριο Πέμπτη στις 12:00, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη.

Το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook την ανακοίνωση της οικογένειας του εκλιπόντα, η οποία ευχαριστεί τον κόσμο για τα μηνύματα και τη στήριξη. Όπως αναφέρει:

«Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα, Χρυσόστομο, θα αποχαιρετίσουμε την Πέμπτη 21 Αυγούστου, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας (Αγία Σοφία) Θεσσαλονίκης στις 12:00. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης “Αναστάσεως του Κυρίου” (Θέρμη).

Αντί στεφάνων, παρακαλούμε, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς και ιδρύματα. Αυτό θα επιθυμούσε και ο ίδιος.

1. Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία» για την πρόληψη της Ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

IBAN: GR0801101460000014654603282

(Αιτιολογία “για την Πρωτοβουλία”)

2. ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ/ORMYLIA FOUNDATION

IBAN: GR8101104530000045348011052

3. ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IBAN: GR6301722330005233031926427

Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και την στήριξη στον αγαπημένο σύζυγο και πατέρα μας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες είστε συμπαραστάτες μας.

Ιωσηφίνα

Θανάσης

Αλεξάνδρα».