Χολαργός: Η κυνική ομολογία ενός εκ των “νταήδων” για την αιματηρή ενέδρα στον 14χρονο και οι πόζες με μαχαίρι (βίντεο)

Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο “φως” για την άγρια επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 8/12 στον Χολαργό ο 14χρονος.

Όπως φαίνεται, αφορμή για το περιστατικό που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή στον ανήλικο ήταν μια προσωπική διαφορά με τους δύο δράστες της επίθεσης, ηλικίας 17 και 19 ετών.

Το θύμα που συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παίδων “Αγία Σοφία”, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, κατονόμασε τους δράστες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητούνται.

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη αίσθηση είναι ότι ένας από τους δράστες, λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση, ανέβασε στο TikTok βίντεο στο οποίο ποζάρει πάνω σε ένα ασημί αυτοκίνητο με μαχαίρι, το οποίο επιδεικνύει καμαρώνοντας.

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο βίντεο ακούγεται ένα τραγούδι, οι στίχοι του οποίου αναφέρουν: “δεν ξεχνάω για όλα αυτά που είπες, στο ορκίζομαι στη μάνα μου θα σου ανοίξουμε τρύπες…”.

Επίσης, σε άλλο βίντεο, ο ίδιος νεαρός ομολογεί κυνικά και προκλητικά ότι είναι ένας από τους δράστες που επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον 14χρονο.

Κατηγορεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για μετάδοση ψευδών πληροφοριών και ισχυρίζεται πως οι μαχαιριές στον 14χρονο δεν ήταν 6-7-8, αλλά 3. “Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα παραπάνω” λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως “το κάναμε γιατί απειλήθηκε η οικογένειά μας, το σπίτι μας”. Ο ένας εκ των δραστών της άγριας επίθεσης

“Ναι, έχω ποινικό παρελθόν” παραδέχεται, αλλά τονίζει ότι “ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ”.

Το βίντεο με την προκλητική ομολογία του:

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 14χρονο, με τη βοήθεια μιας φίλης τους η οποία λειτούργησε ως “δόλωμα”, προκειμένου να τον προσεγγίσουν.

Η κοπέλα μιλούσε με τον 14χρονο μέσω του Instagram, του συστήθηκε ως 20χρονη που θέλει να τον γνωρίσει του και έκλεισε ραντεβού για το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στον Χολαργό.

Το θύμα πήγε στο σημείο του ραντεβού, ωστόσο η νεαρή δεν ήταν μόνη της, αφού μαζί της ήταν μια φίλη της και οι δύο νεαροί, τους οποίους το θύμα αναγνώρισε καθώς είχαν συγκρουστεί πριν από καιρό.

Ξέσπασε ένας άγριος καβγάς στα σκαλάκια ενός σχολείου της περιοχής και στη συνέχεια ο ανήλικος δέχθηκε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του από τους δύο νεαρούς. Άμεσα, έτρεξε αιμόφυρτος σε μια καφετέρια που βρισκόταν εκεί κοντά για να ζητήσει βοήθεια. Το σημείο της επίθεσης

Όπως δήλωσε φίλος του 14χρονου στο DEBATER, “του την είχαν στημένη. Και οι κοπέλες θεωρώ ήταν στο κόλπο. Είναι καλά τώρα. Αναρρώνει”.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το θύμα ήταν γνωστό στην πρόνοια του Δήμου. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τον γνωρίζουν, είναι ένα παιδί που ποτέ δεν είχε κάνει κακό σε άλλο παιδί παρά μόνο στον ίδιο του τον εαυτό. Καθόταν μέχρι αργά τα βράδια έξω και έκανε παρέες με διάφορα παιδιά.

Τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου–Χολαργού έχουν σχηματίσει δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία με χρήση μαχαιριού και περί όπλων και αναζητούν τους δράστες.