Χίος: Συνελήφθη ένας άνδρας που έβαλε φωτιά σε χριστουγεννιάτικο δέντρο σε κεντρική πλατεία

Συνελήφθη ο δράστης του εμπρησμού στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Χίου.

Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες (04-12-2025) στη Χίο, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα του εμπρησμού και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων προέκυψε ότι, ο συλληφθείς ημεδαπός χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα, έβαλε φωτιά με αναπτήρα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Χίου, που ήταν τοποθετημένο σε κεντρική πλατεία της πόλης, προκαλώντας φθορές σε αυτό και ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο δράστης εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες χθες στην πόλη της Χίου, ενώ κατασχέθηκαν, αναπτήρας και σακίδιο που είχε στην κατοχή του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, ο ρουχισμός που έφερε κατά το χρόνο διάπραξης της έκνομης ενέργειας του εμπρησμού και -4- κροτίδες.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.