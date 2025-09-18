Χίος: Προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι για λαθρεμπόριο 12.500 κινητών

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν στη Χίο με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα, κατηγορούμενοι για λαθρεμπόριο, το οποίο αντιμετωπίζεται ως κακούργημα. Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Ο ένας από τους δύο, 62 ετών, ανέλαβε την ευθύνη για την υπόθεση, δηλώνοντας ότι τα 4.000 κινητά που βρέθηκαν στο ιστιοφόρο του και τα υπόλοιπα 8.500 στο βαν, τα μετέφερε ο ίδιος με προορισμό την Τουρκία. Μαζί του προφυλακίστηκε και ο 72χρονος συνεργός του.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η συνολική αξία των κινητών υπολογίστηκε σε 695.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί που θα έχανε το ελληνικό δημόσιο ανέρχονται σε 166.500 ευρώ, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτήρα κακουργήματος της πράξης. Αναμένεται επανατιμολόγηση των κινητών από τις αρχές.