Χελιδόνι Ηλείας: Πολίτης πήρε πυροσβεστικό όχημα χωρίς άδεια – Συνελήφθη από τις Αρχές

Σε μία επικίνδυνη ενέργεια προχώρησε ένας άνδρας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένας άνδρας συνελήφθη διότι πήρε πυροσβεστικό όχημα ώστε να μεταβεί στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας.

Σύμφωνα με όσα γράφει σε ρεπορτάζ του το ilialive.gr, σε μία επικίνδυνη ενέργεια προχώρησε ένας άνδρας, ο οποίος πήρε το πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμα του.

Ο άνδρας φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής, ο άνδρας συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.

