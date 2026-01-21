Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν 660 γραμμάρια κάνναβης

Χειροπέδες σε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 44χρονος, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

   Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στην κατοχή του βρέθηκαν 660 γραμμάρια κάνναβης (χωρισμένα σε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες), δώδεκα αυτοσχέδια τσιγάρα εμπλουτισμένα με κάνναβη, τρεις γλάστρες με δενδρύλλια κάνναβης, γυάλινο βαζάκι με σπόρους κάνναβης και τέσσερις ζυγαριάς ακριβείας.

   Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, όπου έξω από την πόρτα εισόδου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (20 γραμμάρια).

   Ο 44χρονος συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

ΕΛΛΑΔΑ

