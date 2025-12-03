Χειροπέδες σε 23χρονο που διέπραττε ληστείες – Πάνω από 17.000 ευρώ η λεία του, εξιχνιάστηκαν 6 κλοπές

Χειροπέδες σε έναν 23χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) μετά την ταυτοποίηση του ως μέρος συμμορίας που διέπραττε κλοπές στην Ανατολική Αττική.

Ειδικότερα, κατά του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, απόπειρες και τετελεσμένες, από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό να διαπράττουν κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία χρήσης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 23χρονος μαζί με τους συνεργούς του, τον Μάρτιο του 2025, συνέστησαν συμμορία με σκοπό τη διάπραξη διαρρήξεων σε οικίες και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων 2 σε απόπειρα, τις οποίες τέλεσαν σε διάστημα μίας εβδομάδας στις περιοχές Καλύβια Θορικού, Πόρτο Ράφτη, Αγία Μαρίνα Κορωπίου καθώς και Ανάβυσσο Σαρωνικού.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 23χρονου,όπου βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, 2 ρολόγια χειρός, 2 κάρτες τυχερών παιγνίων, κάρτες sim διαφόρων εταιρειών, τιμαλφή, καθώς και ένα φυσίγγιο, λόγος για τον οποίον συνελήφθη.

Επιπλέον από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ. Χαρακτηριστικό του «επαγγελματικού» τρόπου που λειτουργούσε η συμμορία, ήταν η ικανότητά τους να αποκτούν ταχύτατα πρόσβαση στις οικίες – στόχους τους, απενεργοποιώντας συστήματα συναγερμού και διαπράττοντας τη διάρρηξη σε μόλις λίγα λεπτά. Εκτιμάται ότι, το συνολικό όφελος που έχουν αποκομίσει τα μέλη της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται στα 17.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, έχουν σχηματισθεί πλήθος δικογραφιών σε βάρος του, ενώ του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.