Χανιά: Ολοκληρώθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα του δήμου Χανίων «Ανοιχτά Σχολεία», σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που διήρκησε από τις 14 Ιουλίου έως και τις 14 Αυγούστου 2025, προσφέροντας στους μικρούς δημότες αλλά και τους γονείς τους, έναν ξεχωριστό μήνα γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικότητα και χαμόγελα.

Καθημερινά, δεκάδες παιδιά βρέθηκαν στις αυλές των σχολείων, που συμμετείχαν στη δράση, ζώντας ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, στις γειτονιές τους, από τις 17:30 έως τις 21:30.

Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι, οι αυλές των σχολείων μετατράπηκαν σε ζωντανές κυψέλες δραστηριοτήτων, φιλοξενώντας περισσότερες από 28 συνολικά παιδαγωγικές και ψυχαγωγικές δράσεις σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων και τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, ανοιχτές παρέμεναν οι αυλές επτά δημοτικών σχολείων και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής του δήμου Χανίων, Ζαχάρη Μαυριδάκη: «Η συμμετοχή της Τροχαίας Χανίων, της ΕΠΟΜΕΑ, της Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων, καθώς και η θετική ενέργεια, που μετέδωσε ο Κώστας Κακαβελάκης με τα μαθήματα Zumba, έδωσαν ξεχωριστό παλμό και ζωντάνια στο πρόγραμμα.

Η συνεργασία όλων αυτών των φορέων ανέδειξε τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας όταν ενώνεται για έναν κοινό σκοπό: τη χαρά και την ασφάλεια των παιδιών μας. Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν και αφιέρωσαν τον χρόνο τους, προκειμένου η κάθε μέρα στα ανοιχτά σχολεία του δήμου μας να αποτελέσει μια θετική εμπειρία για όλα τα παιδιά».