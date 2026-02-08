Χανιά: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά σκληρού πυρήνα του οργανωμένου εγκλήματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (8/2) επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά.

Η δράση της σπείρας ξεπερνάει τα τοπικά όρια της περιοχής και σύμφωνα με πληροφορίες εκτείνεται εκτός Κρήτης. Η επιχείρηση αφορά ιδιαίτερα «σκληρό» πυρήνα που φέρεται να λειτουργεί ως επιχειρησιακός βραχίονας του οργανωμένου εγκλήματος με δομή, ιεραρχία και ρόλους.

Η επιχείρηση αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνης και συστηματικής έρευνας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και την αιφνιδιαστική της δράση κάτω από άκρα μυστικότητα που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην οργάνωση για να καλύψει τα ίχνη της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον υπερτοπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν διασυνδέσεις με ευρύτερα εγκληματικά δίκτυα, ανοίγοντας τον δρόμο για έρευνες και εκτός Κρήτης.

Η Ελληνική Αστυνομία τηρεί σιγή ιχθύος, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες και να αναμένεται να αποσαφηνίσουν το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.