Χανιά: Δωρεά δέκα αμαξιδίων στο Νοσοκομείο από μέλος της ιατρικής κοινότητας

Δωρεά δέκα αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χανίων πραγματοποιήθηκε από άνθρωπο της ιατρικής κοινότητας, την οποία παρέλαβε ο αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Μανώλης Καλλιονάκης, ο οποίος εκφράζει την ιδιαίτερη όπως αναφέρει συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, «…αλλά και τις θερμές ευχαριστίες προς τον Δρ. Ιατρικής Αθανάσιο Γιάννη, για την ευγενική και ανιδιοτελή δωρεά» του.

«Η προσφορά αυτή ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή μας προσπάθεια για άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών, βελτιώνοντας την άνεση και την ασφάλειά τους. Η πράξη του Δρ. Αθανασίου Γιάννη αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, εμπνέοντας όλους μας να συνεχίσουμε το έργο μας με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση προς τον συνάνθρωπο. Τον ευχαριστώ θερμά -εκτός από την δωρεά προς το νοσοκομείο- και για την μακροχρόνια αμοιβαία εκτίμηση και φιλία που μας συνδέει» σημειώνει ακόμη ο αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Ποιος είναι ο Δρ. Αθανάσιος Γιάννης

Ο Δρ. Αθανάσιος Γιάννης είναι από την Δράμα αλλά από το 1972 ζει στη Γερμανία, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Χημεία και στην Ιατρική και σήμερα είναι τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας. «Πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο οποίος -παράλληλα με το σημαντικό επιστημονικό του έργο- ασχολείται εντατικά με την εθελοντική προσφορά, ενώ με την έντονη φιλανθρωπική δράση του έχει βοηθήσει με δωρεές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αρκετά νοσοκομεία και κοινωνικές δομές της Ελλάδος», σύμφωνα με τον κ. Καλλιονάκη.