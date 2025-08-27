Χανιά: Χαμός με μεθυσμένη τουρίστρια που τα έκανε “άνω κάτω” σε γραφείο εταιρείας στο αεροδρόμιο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά όταν μεθυσμένη τουρίστρια έκανε “άνω-κάτω” γραφείο εταιρείας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μια 53χρονη τουρίστρια υπήκοος Σουηδίας, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκόολ, και κατά την αναμονή της στο αεροδρόμιο των Χανίων εισήλθε στα γραφεία της εταιρείας Swissport, στην επίγεια εξυπηρέτηση, και άρχισε να παρενοχλεί εργαζόμενους και πελάτες.

Παρά την προσπάθεια των εργαζομένων να την επαναφέρουν σε τάξη και παρά τις συστάσεις τους, εκείνη συνέχισε να ενοχλεί υπάλληλους και πελάτες κι έτσι το βράδυ της Τρίτης συνελήφθη τελικά λίγο μετά τις 20:00 για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απείθεια.