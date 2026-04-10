Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Παιδιά στόλισαν και περιέφεραν τον Επιτάφιο στο Γύθειο (Βίντεο)

Παιδιά στόλισαν και περιέφεραν τον Επιτάφιο στο Γύθειο (Βίντεο)
Αναστασία Ξυδιά

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης κορυφώνεται το Θείο Δράμα τη Μεγάλη Παρασκευή, με πλήθος πιστών να κατακλύζει τους ναούς για να προσκυνήσει τον Επιτάφιο. Στο Γύθειο, ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα ξεχωριστό έθιμο με έντονο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση.

Στη Νήσος Κρανάη, στον Ιερό Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η περιφορά του παιδικού Επιταφίου. Τον στολισμό του ανέλαβαν τα ίδια τα παιδιά, τα οποία στη συνέχεια συμμετείχαν και στην περιφορά γύρω από τον ναό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή και συμβολική εικόνα.

Νωρίτερα, κατά την ψαλμωδία των εγκωμίων, αναβίωσε και το ξεχωριστό έθιμο της περιφοράς του Σταυρού στη θάλασσα. Ένα σκάφος, μεταφέροντας τον Σταυρό, απέπλευσε από το λιμάνι του Γύθειο και διέσχισε τα νερά της περιοχής, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κατανυκτική και μυσταγωγική ατμόσφαιρα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμος Ανατολικής Μάνης, υπό την αιγίδα της Ιερά Μητρόπολη Μάνης, αναδεικνύοντας τόσο τη σημασία της συμμετοχής των παιδιών στη βιωματική εμπειρία των ημερών όσο και τη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων.

