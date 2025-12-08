Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Χανιά: Άνοιξε το αεροδρόμιο μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους

Αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους

Χανιά: Άνοιξε το αεροδρόμιο μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:23

Ανοικτό είναι πλέον το αεροδρόμιο των Χανίων μετά τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων την Δευτέρα 8/12.

Συγκεκριμένα, πλέον μπορούν επιβάτες πτήσεων να περάσουν για να ταξιδέψουν για τους προορισμούς τους, με μια πτήση να γίνεται κάθε τρεις ώρες.

Σύμφωνα με το Cretalive οι διαμαρτυρόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται εντός του Αερολιμένα πραγματοποιώντας σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

