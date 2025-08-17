Χανιά: 56χρονο ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε 10 φορές την σύντροφό του μετά από καυγά
Σε σοβαρή κατάσταση η 45χρονη
Θύμα του 56χρονου συντρόφου της, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, έπεσε μια 45χρονη γυναίκα, η οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια και μαχαιρώθηκε 10 φορές από τον άνδρα.
Ο δράστης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την ίδια ώρα, σοκάρουν οι λεπτομέρειες των μαρτυρίων που βίωσε η 45χρονη στα χέρια του συντρόφου της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι καβγάδισε στο σπίτι όπου διέμενε στον Φονέ του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ο 56χρονος αρπάζοντας μια ξύλινη καρέκλα άρχισε να χτυπά πολλές φορές τη 45χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.
Στην προσπάθειά της να διαφύγει και να προστατευτεί η 45χρονη βγήκε από το σπίτι και προσπάθησε να μπει σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο. Ο 56χρονος όμως, εκτός ελέγχου, την εγκλώβισε στο σημείο και με ένα μεγάλο μαχαίρι την τραυμάτισε πολύ σοβαρά καταφέρνοντάς της 10 χτυπήματα.
Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Η 45χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες στάθηκε τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς με την έγκαιρη επέμβαση των γιατρών η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Ο 56χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον Ανακριτή Χανίων την ερχόμενη Τρίτη.
