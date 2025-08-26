Χαμός σε λεωφορείο: Επιβάτης την… έπεσε σε οδηγό – “Με κλώτσησε και μου έριξε μπουνιές” (Βίντεο)
Δείτε βίντεο από την στιγμή της επίθεσης
Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Βάρη – Βάρκιζα το βράδυ της Δευτέρας (25/8).
Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης δημοσιοποίησε «Live You» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (26/8) που δείχνει τον επιβάτη να επιτίθεται στον οδηγό μετά από λογομαχία. Ο οδηγός αντέδρασε και έβρισε τον επιβάτη με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει.
Ο επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό και τον γρονθοκόπησε. «Καλέστε την αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο» ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα που τράβηξε το βίντεο με τον καβγά.
«Μου επιτέθηκε με μπουνιές και κλωτσιές» ανέφερε ο οδηγός του λεωφορείου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις