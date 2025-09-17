Χαλκιδική: Βίντεο με τον λύκο που επιτέθηκε στην 5χρονη – Με εκδορές και δαγκώματα στην πλάτη το κοριτσάκι

Τρόμο έχει προκαλέσει στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στον Νέο Μαρμαρά η εμφάνιση του λύκου, που επιτέθηκε σε 5χρονο κοριτσάκι από τη Σερβία το πρωί της Παρασκευής 12/9.

Το κοριτσάκι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία του Νέου Μαρμαρά, όταν ο λύκος της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και γρατζουνώντας το κορίτσι στην κοιλιά και το πόδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Η μητέρα της 5χρονης έβαλε τις φωνές και με τη βοήθεια ενός άντρα που άρχισε να πετά πέτρες προς το ζώο, κατάφερε να σώσει την κόρη της από τα δόντια του λύκου.

«Έχουμε σύσκεψη να δούμε τι θα κάνουμε» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Θανάσης Μαλλίνης , ο οποίος μίλησε για παγίδευση του λύκου και εφαρμογή ευθανασίας.

Σύμφωνα με βίντεο του Star, ο λύκος εμφανίστηκε σε άλλη παραλία, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης. Εκεί είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην αρχή του μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη επίθεση του λύκου έγινε την 1η Σεπτεμβρίου, όταν επιχείρησε να επιτεθεί στο σκύλο που είχε βγάλει βόλτα η 22χρονη Μαρία Ρουβενικιώτη: «Βγήκα βόλτα και ακολουθούσε, ήθελε να φάει τον Σνούπι. Έτρεξα κάποιο παιδιά στην παραλία, έβαλαν τις φωνές και ήρθε η μητέρα μου και μας πήρε με το μηχανάκι».