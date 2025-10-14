Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος που αναζητούταν στη Σάρτη

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 42χρονου που αναζητούταν σε παραλία της Χαλκιδικής από το βράδυ της Δευτέρας (13/10).

Πρόκειται για τουρίστα που χειριζόταν σανίδα όρθιας κωπηλασίας (SUP) και φέρεται να βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σάρτης στον Σιγγιτικό Κόλπο.

Στις έρευνες συμμετείχε ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελέχη από ξηράς.