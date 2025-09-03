Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, θα τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές της Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου, από τις 8 το πρωί της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, έως τις 8 το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία στις εξής περιοχές:

