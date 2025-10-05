Χαλάνδρι: Τηλεφωνική απάτη με “μαϊμού” αστυνομικούς – Άρπαξαν πάνω από μισό εκατομμύριο

Τηλεφωνική απάτη ύψους άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ σημειώθηκε στο Χαλάνδρι από αγνώστους, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα, το οποίο διαμένει σε μονοκατοικία στην οδό Ζαν Μωρέας 19Α, και με τη μέθοδο της απάτης μέσω τηλεφώνου το έπεισαν να τους παραδώσει κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ και μετρητά ύψους 10.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Χαλανδρίου έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας πιθανές συνδέσεις με οργανωμένα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών που δρουν στην Αττική.