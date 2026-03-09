Χαλάνδρι: Συνελήφθη πρώην ζεύγος μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Στο αστυνομικό τμήμα κατέληξαν δύο πρώην σύζυγοι στο Χαλάνδρι, μαζί με το ανήλικο παιδί τους, μετά ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή τους μετά από αλληλομηνύσεις: ο πατέρας για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και η μητέρα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

Αναφορικά με δημοσίευμα που αναπαράχθηκε σε διαδικτυακό μέσο, αναφορικά με ενδοοικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες (8-3-2026) στην περιοχή του Χαλανδρίου, ανακοινώνονται τα εξής:

Απογευματινές ώρες χθες (8-3-2026), μεταφέρθηκαν από περιπολικό της Άμεσης Δράσης στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αγίας Παρασκευής πρώην σύζυγοι από κοινού με το ανήλικο τέκνο τους.

Είχε προηγηθεί ενδοοικογενειακό επεισόδιο μεταξύ τους, που έλαβε χώρα στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Για το περιστατικό, αμφότεροι υπέβαλλαν μηνύσεις με αποτέλεσμα να συλληφθούν, ο πατέρας για απειλή και απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας και η μητέρα για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων δικονομικών ενεργειών, ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελέας, η οποία αφού έλαβε πλήρη γνώση του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, διέταξε η μητέρα να κρατηθεί και να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, πρωινές ώρες σήμερα, με τη σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία.

Για τον πατέρα, διέταξε να αφεθεί ελεύθερος και να αποχωρήσει με το ανήλικο τέκνο βραδινές ώρες χθες.