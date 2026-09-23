Χάκερς επιτέθηκαν στη Skroutz Last Mile – Ποια προσωπικά δεδομένα “έπεσαν” στα χέρια τους

Η Skroutz Last Mile ενημέρωσε τους πελάτες της ότι έγινε παραβίαση των δεδομένων της, καθώς διαπιστώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία, από το περιστατικό επηρεάστηκαν αποκλειστικά στοιχεία που συνδέονται με αποστολές δεμάτων, όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου.

Παράλληλα, η Skroutz Last Mile ξεκαθαρίζει ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πιστωτικών καρτών, δεδομένα πληρωμών ή κωδικοί πρόσβασης, καθώς οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της. Μετά τον εντοπισμό του περιστατικού, η εταιρεία προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του και έλαβε επιπλέον μέτρα ασφαλείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

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Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

«Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:

● Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και

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● Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης».