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ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο πεζούς – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Το ΙΧ έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα

Χαϊδάρι: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο πεζούς – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Σχιστού, στο ύψος του Χαϊδαρίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Συγκεκριμένα, 28χρονος οδηγός ΙΧ προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα ΙΧ, παρασύροντας τους 2 ιδιοκτήτες τους που βρίσκονταν έξω από αυτά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών, 58 χρονών, να χάσει τη ζωή του κι ο δεύτερο, 51 ετών, να τραυματιστεί ελαφρά.

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Στη συνέχεια τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν στο “Αττικόν”, με τον θανόντα να υφίσταται ακρωτηριασμό στο πόδι από την πρόσκρουση.

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