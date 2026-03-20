Αυτό είναι το SMS-απάτη με “αποστολέα” τον ΕΟΠΥΥ για επιστροφή χρημάτων (φωτογραφία)

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ημέρες για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS, με επιτήδειους να εμφανίζονται ως ο ΕΟΠΥΥ και να υπόσχονται δήθεν επιστροφές χρημάτων σε πολίτες.

Σύμφωνα με καταγγελίες, το μήνυμα είναι ιδιαίτερα αληθοφανές, καθώς εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τον ίδιο τον οργανισμό, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο. Στο περιεχόμενό του αναγράφεται χαρακτηριστικά:

«Από επιστροφές χρημάτων της ιατρικής ασφάλισης», ενώ συνοδεύεται από σύνδεσμο τον οποίο καλείται ο παραλήπτης να πατήσει.

Αυτό που είναι ακόμα πιο πειστικό είναι ότι από τον ίδιο πάροχο Είχε έρθει στην ανυποψίαστη ασφαλισμένη κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παλαιότερα. Που σου έδινε να καταλάβεις ότι πρόκειται για έγκυρο αποστολέα. Ωστόσο όπως της ανέφερε και ο λογιστής της πρόκειται για καλή οργανωμένη απάτη.

Με την κλασική μέθοδο phishing, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Πατώντας τον σύνδεσμο, οι χρήστες οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες που μοιάζουν με επίσημες, όπου τους ζητείται να συμπληρώσουν ευαίσθητα δεδομένα.

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους μηνύματα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανοίγονται ή να ακολουθούνται οι σύνδεσμοι που περιέχουν. Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιοι οργανισμοί, όπως ο ΕΟΠΥΥ, δεν ζητούν ποτέ προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικούς κωδικούς μέσω SMS ή email.

Σε περίπτωση που κάποιος λάβει αντίστοιχο μήνυμα, συνιστάται να το διαγράψει άμεσα και να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της απάτης.

Η επαγρύπνηση παραμένει το πιο ισχυρό «όπλο» απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις που εξελίσσονται συνεχώς και γίνονται ολοένα πιο πειστικές.