Αττική: Συνελήφθησαν δυο άτομα για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, πλαστογραφία και κλοπή

Στη σύλληψη δυο ατόμων στην Αττική για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, πλαστογραφία, κλοπή και παράβαση του νόμου για τα όπλα προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν -2- ημεδαποί, ηλικίας 50 και 49 ετών, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, πλαστογραφία, κλοπή και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων καθώς και την αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν κατά την έρευνα, διακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω εμπλέκονται σε υπόθεση κλοπής πολυτελούς οχήματος που τελέστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, από την περιοχή της Κηφισιάς.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από αστυνομική επιχείρηση, που έλαβε χώρα μεσημβρινές ώρες χθες Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, πλήθος φυσιγγίων, εκρηκτικές ύλες, βραδύκαυστα φυτίλια, πολυτελή ρολόγια και πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων.

Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- πολεμικά τυφέκια,

-3- πιστόλια και -3- γεμιστήρες,

-3.889- γραμμάρια εκρηκτικών υλών,

πλήθος βραδύκαυστων φυτιλιών,

-1.058- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

-4- πολυτελή ρολόγια χειρός,

-8.000- ευρώ,

πλαστά έγγραφα (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο),

πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων, καθώς και

πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Επίσης, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης οικίας κατηγορουμένου, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία μοτοσυκλέτα, η οποία ελέγχεται για το νόμιμο της κυκλοφορίας της.

Επισημαίνεται ότι, ο 50χρονος από το 1992 μέχρι σήμερα έχει συλληφθεί -33- φορές για διάφορα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ληστείες χρηματαποστολών, ληστείες τραπεζών, εκρήξεις ΑΤΜ και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.