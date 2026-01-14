Αττική: Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της 45χρονης που παρίστανε την οικιακή βοηθό και έκλεβε ΑμεΑ
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή
Έπειτα από Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 45χρονης αλλοδαπής, η οποία διέπραττε κλοπές στην Αττική, κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό.
Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ΄ επάγγελμα, κατ΄ εξακολούθηση.
Πρόκειται για τη συλληφθείσα:
(επ.) TARCHNISHVILI ή LOMJARIA ή TARHNISHVILI (ον.) TAMARI ή TAMAR ή TAMAR, του IRAKLI ή LOSEBI ή IOSEBI γεν. 1980 στη Γεωργία
