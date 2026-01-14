Αττική: Δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της 45χρονης που παρίστανε την οικιακή βοηθό και έκλεβε ΑμεΑ

Έπειτα από Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία της 45χρονης αλλοδαπής, η οποία διέπραττε κλοπές στην Αττική, κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ΄ επάγγελμα, κατ΄ εξακολούθηση.

Πρόκειται για τη συλληφθείσα:

(επ.) TARCHNISHVILI ή LOMJARIA ή TARHNISHVILI (ον.) TAMARI ή TAMAR ή TAMAR, του IRAKLI ή LOSEBI ή IOSEBI γεν. 1980 στη Γεωργία